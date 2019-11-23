نظمت وزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت، فعالية رسمية كشفت خلالها عن أرقام صادمة لمأساة الأطفال اليمنيين خلال خمس سنوات من العدوان السعودي الأمريكي والحصار المستمرين.

وأكدت مديرة مستشفى السبعين للأمومة والطفولة خلال الفعالية د/ ماجدة الخطيب أن 492 طفلا توفوا في الحاضنات نتيجة نقص الإمكانات الطبية بسبب الحصار.

وأضافت أن 3254 طفلا توفوا في أقسام المستشفى نتيجة نقص الأدوية والمحاليل وضعف الإمكانات في الأجهزة الطبية بفعل الحصار والعدوان.

وأشارت الدكتورة ماجدة الخطيب إلى أن مستشفى السبعين للأمومة والطفولة تعرض للقصف عدة مرات ما عرض مبانيه واجهزته لأضرار وخسائر مادية كبيرة.

وقالت الخطيب إن مستشفى الأمومة والطفولة في اليمن يفتقر لجهاز تنفس صناعي للأطفال دون الشهر، ونعجز عن توفيره بسبب العدوان والحصار المطبق على البلد.

ولفتت إلى أن العالم احتفل بيوم الطفل العالمي فيما المقابر تمتلأ بأطفالنا وتكتظ المستشفيات بأطفالنا الجرحى والمرضى جراء العدوان.