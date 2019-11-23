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رقم الخبر: 268915 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 14:02 الاقسام: عربيات  
قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المواطنين؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وتعمل قوات الاحتلال، بشكلٍ متواصل على إغلاق الحرم الإبراهيمي تحت ذرائع مختلفة منها الأعياد اليهودية.

ويمنع الاحتلال خلال هذه الفترة الفلسطينيين من الدخول لأداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي، بينما يسمح للمستوطنين باستباحة المكان بشكل كامل حسبما افاد موقع المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي الوقت ذاته، ينصب المستوطنون عادة الخيام في الساحات الخارجية لـ "الحرم" في انتهاك واضح للمقدسات والمشاعر الإسلامية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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