أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المواطنين؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وتعمل قوات الاحتلال، بشكلٍ متواصل على إغلاق الحرم الإبراهيمي تحت ذرائع مختلفة منها الأعياد اليهودية.

ويمنع الاحتلال خلال هذه الفترة الفلسطينيين من الدخول لأداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي، بينما يسمح للمستوطنين باستباحة المكان بشكل كامل حسبما افاد موقع المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي الوقت ذاته، ينصب المستوطنون عادة الخيام في الساحات الخارجية لـ "الحرم" في انتهاك واضح للمقدسات والمشاعر الإسلامية.