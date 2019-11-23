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رقم الخبر: 268913 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 13:38 الاقسام: اقتصاد  
50 مليار دولار.. حجم التجارة الخارجية لإيران

50 مليار دولار.. حجم التجارة الخارجية لإيران

أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية عن تسجيل حجم التجارة الخارجية مستوى 50 مليار دولار في 7 شهور خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2019.

وأوضح " مهدي ميراشرفي" في تصريح اليوم السبت، أن التجارة الخارجية شهدت نموا كمّيا بـ 7 ملايين طن في الشهور السبعة المذكورة، وأن المستوى المحقق عند 50 مليار دولار جاء اثر التنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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