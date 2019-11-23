أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية عن تسجيل حجم التجارة الخارجية مستوى 50 مليار دولار في 7 شهور خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2019.

وأوضح " مهدي ميراشرفي" في تصريح اليوم السبت، أن التجارة الخارجية شهدت نموا كمّيا بـ 7 ملايين طن في الشهور السبعة المذكورة، وأن المستوى المحقق عند 50 مليار دولار جاء اثر التنسيق بين كافة أجهزة الدولة.