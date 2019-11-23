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رقم الخبر: 268909 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 13:35 الاقسام: منوعات  
القنادس تتصدى للفيضانات في بريطانيا

القنادس تتصدى للفيضانات في بريطانيا

ستعاد قوارض من فصيلة القندس إلى منطقتين بريطانيتين، تعولان على المزايا الاستثنائية لهذه الحيوانات في بناء السدود، بغية مواجهة الفيضانات.

وأعلنت جمعية (ناشونال ترست) المكلفة حماية الإرث التاريخي والطبيعي لبريطانيا، عن مشروع لإطلاق قنادس (أوراسية) في منطقتين بجنوب إنجلترا العام المقبل.

وأشار بن إيردلي مسؤول المشروع في أحد الموقعين إلى أن (السدود التي تبنيها القنادس تتيح حبس المياه خلال فترات الجفاف) كما (تحسّن جودة المياه من خلال حبس الرواسب النهرية)، وفق ما نقلت (فرانس برس).

وقد فقدت هذه القوارض من الأنهار البريطانية منذ مطلع القرن السادس عشر بعدما كانت محببة لدى الصيادين، طمعا بفروها ولحمها، وغددها التي تصدر إفرازات زيتية معطرة، تستخدم في إنتاج المنكهات الغذائية.

وأشار إيردلي إلى أن إعادة هذه الحيوان قد (تسهم في جعل مناطقنا أكثر مقاومة للتغير المناخي وظروف الطقس القصوى التي يتسبب بها).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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