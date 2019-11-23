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رقم الخبر: 268853 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 09:14 الاقسام: محليات  
عودة خدمة الإنترنت إلى 10 محافظات إيرانية

عودة خدمة الإنترنت إلى 10 محافظات إيرانية

تشير متابعات وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الى ان خدمة الانترنت للهواتف الارضية قد عادت الى 10 محافظات البلاد.

وبعد بث خبر عودة خدمة الانترنت في بعض محافظات البلاد في الاجواء الافتراضية، علمت وكالة "ارنا" بعد متابعتها للموضوع بان قرار اعادة خدمة الانترنت للهواتف الارضية قد تم ابلاغه للشركات المشغلة وان خدمة الانترنت متاحة في 10 محافظات في الوقت الحاضر.
ووفقا للمتابعات فان خدمة الانترنت قد عادت الى محافظات "خراسان الشمالية" و"خراسان الجنوبية" و"كلستان" و"سمنان" و"يزد" و"جهارمحال وبختياري" و"همدان" و"اردبيل" و"زنجان" و"ايلام".
وكان مسؤولون قد اعلنوا خلال الايام الماضية بان قطع خدمة الانترنت جاء لاسباب امنية بعد احداث الشغب التي قام بها مثيرو الفوضى والشغب وعملاء الاجنبي في بعض مدن البلاد بذريعة رفع اسعار البنزين.

 
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