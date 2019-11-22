وذكرت القوات الإسبانية أن المهاجرين قضوا في البحر أكثر من 6 أيام عقب إنقاذهم قبالة سواحل جزر الكناري، مشيرة إلى نقل كافة المهاجرين إلى أحد المستشفيات في ميناء قريب من جزر الكناري؛ وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم. وكانت منظمة الهجرة الدولية قد كشفت مؤخرا أن إسبانيا استقبلت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، نحو 20 ألفا و36 مهاجرا ، فيما بلغ عدد الوفيات بين المهاجرين في البحر المتوسط 318 شخصا.