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رقم الخبر: 268850 تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2019 الوقت: 19:52 الاقسام: دوليات  
اسبانيا تُنقذ 79 مهاجرا قبالة جزر الكناري

اسبانيا تُنقذ 79 مهاجرا قبالة جزر الكناري

أنقذت قوات خفر السواحل الإسباني 79 مهاجرا بينهم نساء وأطفال قبالة سواحل جزر الكناري المحاذية للمغرب.

 وذكرت القوات الإسبانية أن المهاجرين قضوا في البحر أكثر من 6 أيام عقب إنقاذهم قبالة سواحل جزر الكناري، مشيرة إلى نقل كافة المهاجرين إلى أحد المستشفيات في ميناء قريب من جزر الكناري؛ وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم. وكانت منظمة الهجرة الدولية قد كشفت مؤخرا أن إسبانيا استقبلت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، نحو 20 ألفا و36 مهاجرا ، فيما بلغ عدد الوفيات بين المهاجرين في البحر المتوسط 318 شخصا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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