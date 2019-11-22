رئيس سيريلانكا يعيّن شقيقه رئيسا للوزراء

وقال الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي انتخب الأسبوع الماضي، إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن.

وفقا للدستور السيريلانكي، فإن ولاية البرلمان تنتهي في أغسطس المقبل، لكن يسمح للرئيس بحل البرلمان في مارس والدعوة إلى انتخابات جديدة.

من المتوقع أن يحصل على أغلبية في البرلمان المؤلف من 225 عضوا.

ويتمتع رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينغ بأغلبية في البرلمان في الوقت الحالي، لكنه استقال الخميس لإفساح المجال أمام راجاباكسا لتشكيل حكومته الخاصة.

وبعد استقالة ويكريمسينغ، أدى ماهيندا راجاباكسا، شقيق الرئيس، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء.

وشغل غوتابايا راجاباكسا منصب وزير الدفاع خلال تولى شقيقه ماهيندا راجاباكسا رئاسة البلاد، ويحظى كلاهما بدعم من الأغلبية البوذية السنهالية لتمكنهما من إنهاء الحرب الأهلية المدمرة ضد متمردي نمور التاميل الذين حاولوا الحصول على موطن لعرقية التاميل.