  • الجمعة ٢٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • الجمعة , نوفمبر 22, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268849 تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2019 الوقت: 19:28 الاقسام: دوليات  
رئيس سيريلانكا يعيّن شقيقه رئيسا للوزراء

رئيس سيريلانكا يعيّن شقيقه رئيسا للوزراء

في واقعة نادرة، عيّن الرئيس السيريلانكي شقيقه في منصب رئيس الوزراء، عندما اختار حكومة مؤقتة تتألف من 16 وزيرا في سيريلانكا.

وقال الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي انتخب الأسبوع الماضي، إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن.

وفقا للدستور السيريلانكي، فإن ولاية البرلمان تنتهي في أغسطس المقبل، لكن يسمح للرئيس بحل البرلمان في مارس والدعوة إلى انتخابات جديدة.

من المتوقع أن يحصل على أغلبية في البرلمان المؤلف من 225 عضوا.

ويتمتع رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينغ بأغلبية في البرلمان في الوقت الحالي، لكنه استقال الخميس لإفساح المجال أمام راجاباكسا لتشكيل حكومته الخاصة.

وبعد استقالة ويكريمسينغ، أدى ماهيندا راجاباكسا، شقيق الرئيس، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء.

وشغل غوتابايا راجاباكسا منصب وزير الدفاع خلال تولى شقيقه ماهيندا راجاباكسا رئاسة البلاد، ويحظى كلاهما بدعم من الأغلبية البوذية السنهالية لتمكنهما من إنهاء الحرب الأهلية المدمرة ضد متمردي نمور التاميل الذين حاولوا الحصول على موطن لعرقية التاميل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6184 sec