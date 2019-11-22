وقال الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الجمعة ان بلاده تشيد بدعم قائد الثورة الاسلامية الايرانية لجهاد الشعب الكشميري .

وافاد الرئيس الباكستاني خلال اتصال هاتفي مع السفير الايراني مهدي هنردوست بمناسبة انتهاء مهام عمله في هذا البلد بان الاجراءات الاحادية وغير المشروعة التي تتخذها الحكومة الهندية تعد انتهاكا لحقوق الانسان في كشمير.

وقال الرئيس الباكستاني إن بلاده تدعم حقوق جميع المجموعات في جميع أنحاء العالم ، وقد طرحت في هذا الاطار مبادرة لتأسيس شبكة باللغة الإنجليزية من قبل باكستان وتركيا وماليزيا لتمارس نشاطها في اطار مواجهة الإسلاموفوبيا.

ومضى عارف علاوي قائلاً إن باكستان وإيران تربطهما علاقات ثنائية وثيقة قائمة على اساس القواسم الدينية والثقافية والشعبية المشتركة والمصالح المشتركة.

وأكد أن العلاقات الوثيقة مع جميع الدول المجاورة ، بما في ذلك إيران ، تعد من أولويات سياسة باكستان الخارجية وتقدر دعم إيران في مختلف القضايا الإقليمية.

بدوره قال السفير الإيراني في باكستان خلال الاتصال الهاتفي إن باكستان وإيران دولتان شقيقتان وأن السلام والاستقرار الإقليميين تشكل اولوية مهمة لهما .