أدرج حزب العمال البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين، كبند من بنود برنامجه الانتخابي، ضمن الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية، والالتزام بالسلام الشامل في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين.

ونقلت وكالة "معا" عن سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ترحيبه بإعلان حزب العمال إدراج "الاعتراف بدولة فلسطين فورا كبند من بنود برنامجه الانتخابي والذي تم إعلانه على لسان زعيمه جيريمي كوربين الخميس في العاصمة البريطانية لندن".

وجاء إعلان حزب العمال البريطاني هذا ضمن برنامجه الانتخابي في الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية، حيث أكد الحزب في منشوره الانتخابي أنه ملتزم بالسلام الشامل في الشرق الأوسط والمبني على حل الدولتين.

وقال: إن هذا الالتزام يعني "نهاية الحصار، الاحتلال والاستيطان" مضيفا أن "الحكومة العمالية ستقوم بالاعتراف بدولة فلسطين فورا".

من جهة أخرى ،استشهد مواطن فلسطيني، الجمعة، من عائلة السواركة متأثرا بجراحه التي أصيب بها في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ليرتفع عدد ضحايا العائلة الى تسعة شهداء.

وأفادت مصدر محلي عن ارتقاء الشهيد محمد سلامة أبو ملحوس (40 عاما) متأثراً بجراحه التي أصيب بها في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

واستشهد ثمانية من افراد العائلة بقصف منزلهم واصيب 12 عشر آخرين بعضهم بجراح خطيرة.