أحرق مناهضو الثورة اللبنانية، الجمعة، المجسم الشهير المعروف باسم "نبض الثورة" الذي يتوسط ساحة الشهداء في العاصمة بيروت.

واشتعلت النيران بالمجسم ولم تعرف الأسباب أو الدوافع الحقيقة ولم تسجل عدسات الكاميرات الفاعل، فيما نشر مغردون على صفحاتهم، ردود أفعال مختلفة تعكس موقفهم من الأحداث الجارية في لبنان.

وبحسب الروايات، قام شخصان بوضع مادة مشتعلة على المجسم في ساعات الصباح الأولى، ليفرا بعدها على دراجة نارية، بحسب صحيفة "النهار".

بموازاة ذلك احتفل لبنان الجمعة بعيد الاستقلال السادس والسبعين، أقام في وزارة الدفاع في اليرزة.

وأعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية في بيان أنه نظراً إلى الأوضاع الراهنة في البلاد لن يقام حفل الاستقبال التقليدي السنوي في القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.

وغرّدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن عبر حسابها على "تويتر" قائلة أن الوحدة الوطنية والتمسّك بلبنان سيد حر ومستقل هي الأهم".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد تحدث عشية عيد الاستقلال اللبناني، وقال إنه كان من المفترض أن تكون الحكومة الجديدة قد ولدت لكن التناقضات فرضت التأني لتلافي الخطر.

وأضاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 76 لاستقلال البلاد، أن التحديات التي تنتظر لبنان ضخمة والاستحقاقات داهمة، مشدداً على التمسك بالاستقلال الحر غير الخاضع لأي وصاية صريحة كانت أو مقنعة.

واعتبر الرئيس عون أنه في الداخل اللبناني خطر محدق يتهدّد المجتمع والمؤسسات والاقتصاد، هو الفساد، معتبراً أن مكافحة الفساد أضحت شعاراً استهلاكياً يُستحضر كلما دعت الحاجة ولا سيما من قبل الغارقين به.

وأّكّد أن مكافحة الفساد من أقسى المعارك، ولذلك توجّه إلى اللبنانيين لأنه لا أحد غيرهم قادر على الضغط لتنفيذ القوانين، مجدداً نداءه إلى المتظاهرين للاطّلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها.