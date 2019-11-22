قال موقع "إكسبرت أونلاين" الروسي، إن مصر قد تحصل بداية العام المقبل على أول مقاتلتين من طراز "سوخوي-35" الروسية من أصل 26 مقاتلة.

وأوضح الموقع وفقا لكاتب المقال ألكسي خازبييف الخبير في مجال الطيران العسكري دون ذكر مصدر المعلومات لديه، أنه على الرغم من الابتزاز الأمريكي الصريح والتهديد لمصر بشكل مباشر، فإن القاهرة تعاقدت على 26 مقاتلة "سوخوي-35" وسيبدأ التصدير العام المقبل.

ونوه الموقع وفقا للكاتب، يبدو أن السلطات المصرية ليست خائفة على الإطلاق من هذا التهديد، حيث أكد وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي، "أن التقدم الذي أحرزناه في جميع مجالات التعاون العسكري التقني، والذي بدأ بفضل مبادرة رئيسي روسيا ومصر، يؤكد رغبتنا في مواصلة تطوير هذا التعاون، وحتى السفارة المصرية في موسكو قالت إن شراء الأسلحة الروسية مسألة استراتيجية وسيتم حلها بغض النظر عن أي ضغوط من الخارج، لأنها تلبي بالكامل مصالح البلاد الوطنية".

وأشار الكاتب إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا بالحصول على مقاتلات Su-35S في نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من عدم تعليق موسكو أو القاهرة رسميا على هذه المعلومات، إلا أن الخبراء متأكدون من أن عدد المقاتلات يصل إلى 26 مقاتلة على الأقل، بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 7/2 مليار دولار.

في السياق هددت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا، بفرض عقوبات على مصر في حال مضيها قدما في إتمام صفقة مقاتلات "سو-35" الروسية المتطورة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية قوله إن واشنطن لا تزال تعمل مع مصر لمناقشة احتياجاتها الدفاعية، مضيفا: "لكننا أيضا أوضحنا بجلاء لهم أنه إذا كانوا يرغبون في الحصول على عتاد روسي مهم، فإن ذلك سيعرضهم لخطر فرض العقوبات".

ولفت المسؤول إلى أن الجانب المصري على دراية تامة بخطر أن يتعرض في هذا الحال لإجراءات عقابية بموجب "قانون مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات" (كاتسا) الذي يستهدف المشتريات العسكرية من روسيا، وتابع: "يعلمون ذلك، ونعمل معهم لمواجهة هذا الأمر.. هذا أمر لم نتمكن بعد من تسويته بالكامل لكنهم على دراية تامة بما يخاطرون به".

وتدعي الإدارة الأمريكية أن اقتناء مصر أنظمة عسكرية روسية متطورة، بما فيها مقاتلات "سوخوي"، سيهدد قدرة القاهرة على التعاون في المجال العسكري مع جيوش الولايات المتحدة ودول حلف الناتو.

ويأتي ذلك بعد فشل الولايات المتحدة في إجبار تركيا على التخلي عن صفقة لاقتناء منظومات "إس-400" للدفاع الجوي من روسيا، رغم الضغوط القوية التي مارستها على أنقرة والتي لم تسفر إلا عن تصعيد التوتر في العلاقات مع تركيا.

من جهة أخرى ، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في بعض محافظات الجمهورية.

ونشر المركز الإعلامي بيانا، صباح الجمعة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المصرية، أكد فيه سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام، وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بأي محافظة مصرية، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وأوضحت الشركة المصرية أن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان ولا يتم وضعها على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف فهي "عميقة"، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي اختلاط.

وناشد البيان المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين