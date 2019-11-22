*الخارجية الكازاخية: الجولة المقبلة من محادثات أستانة في 10 و11 ديسمبر

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الروسية في سوريا كانت اختبارا جادا لمهنية القوات المسلحة.

وقال بوتين، الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: "كانت العملية ضد العصابات الإرهابية في سوريا اختبارًا جادًا لمهنية قواتنا المسلحة... لقد تم الانتهاء من العمليات العسكرية، ولكن الخبرة القتالية المكتسبة أصبحت مطلوبة اليوم في البناء العسكري".

وأشار إلى أن هذه التجربة يتم استخدامها وتحسينها خلال التدريبات السنوية وعمليات التفتيش المفاجئة.

وكان الرئيس الروسي أعلن، منذ أيام، أنه بعد بدء روسيا مكافحة الإرهاب في سوريا، تم تحرير 90 % من أراضي هذا البلد من الإرهابيين، وفي المجمل قامت بتنفيذ جميع مهامها.

من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، وجود حوار مع الجانب الأمريكي حول سوريا، بالرغم من الوجود الأمريكي غير القانوني على الأراضي السورية.

وصرح سيرومولوتوف، حول ما إذا كان هناك حوار بين موسكو وواشنطن حول سوريا: "نحافظ على الحوار على مختلف المستويات مع الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم للوضع في سوريا والقضاء نهائيا على الإرهاب".

إلى ذلك ، أفاد مصدر محلي في حلب بصدّ الجيش السوري هجوماً لمسلّحي جبهة النصرة على محور البحوث العلمية والراشدين غرب حلب.

واستشهد 7 مدنيين سوريين وجرح 30 جرّاء قصف النصرة لمنطقتي الأعظمية، وصلاح الدين، وعدد من أحياء حلب، وردت مدفعية الجيش السوري على مصادر النيران مستهدفة مواقع المسلّحين في محور منطقة الراشدين.

ودانت دمشق الاعتداءات التي ترتكبها أنقرة بحق الشعب السوري، وأكّد مصدر في الخارجية السورية تنديد سوريا بالاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها من وصفتها بـ "قوات الاحتلال التركي بحق السوريين"، والتي كانت آخرها الضربات الجوية على مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وجرح آخرين.

من جهتها، طالبت تركيا الجانب الروسي بانسحاب عناصر تنظيم "بي كا كا" من محيط تل تمر للسيطرة على الطريق الدولي "أم/ أربعة"، بحسب اتفاق سوتشي. وجاء ذلك في اجتماع عقد بين الجانبين الروسي والتركي في تل أبيض، حيث قوبل الطلب التركي بالرفض من القوات الروسية. هذا وتعد بلدة تل تمر الاستراتيجية عقدة مواصلات مهمة بسبب مرور الطريق الدولي "أم – أربعة" بالخط الذي يربط بين تركيا والعراق وسوريا وساحل المتوسط.

وعن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، أشارت الخارجية الروسية إلى أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا في منطقة البوكمال نفذت بواسطة طائرات خرقت المجال الجوي لكلّ من العراق والأردن.

بيان الخارجية الروسية أشار الى أن الآونة الاخيرة شهدت ارتفاعاً حاداً في كثافة الضربات الصاروخية التي تشنّها "إسرائيل" على أراضي سوريا، وهو ما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدّت لصواريخ معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي، ودمّرت معظمها قبل الوصول إلى أهدافها، ما أسفر عن استشهاد مدنيين وإصابة عدد من النساء والأطفال في الاعتداء.

في سياق آخر أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي أن الجولة القادمة من محادثات أستانة حول الأزمة في سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في الـ 10 والـ 11 من شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا لوكالة "سانا" قال تليوبردي للصحفيين في نورسلطان، الجمعة: “من المقرر إجراء محادثات بصيغة أستانة في الفترة من الـ 10 إلى الـ 11 من ديسمبر المقبل”، مضيفا “تم تلقي نداء رسمي لتحديد هذه التواريخ”.