تطرق رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى قضية "حلايب وشلاتين" المتنازع عليها مع مصر.

وقال البرهان خلال مقابلة مع تلفزيون الجزيرة القطري، الخميس، إن "حلايب وشلاتين سودانية، ولم نتطرق إلى هذا الملف مع الجانب المصري في الوقت الحاضر".

وتحول خط عرض 22 شمالا، الذي شكّل قاعدة مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، إلى بؤرة نزاع على السيادة بين مصر والسودان على مدار6 عقود، تجسد أحدث مظاهرها في رفض الخرطوم اعتزام القاهرة التنقيب في سواحل المثلث، المسيطرة عليه، باعتباره يمس السيادة السودانية وذلك مطلع العام الجاري.

ويطل المثلث على ساحل البحر الأحمر، على الحدود المصرية السودانية، بمساحة نحو 5/20 ألف كيلومتر مربع، ويضم ثلاث مناطق: حلايب، شلاتين وأبو رماد.

في السياق، سنويا، يجدد السودان شكواه أمام مجلس الأمن الدولي بشأن المثلث، داعيا إلى تحكيم دولي يتطلب موافقة الدولتين، لكن مصر ترفض، وتؤكد سيادتها على المثلث.