فقد حوالي 200 شخص أعينهم خلال الاحتجاجات العنيفة في تشيلي المستمرة منذ أكثر من شهر، بسبب استخدام الشرطة طلقات الخردق، وكذلك الأعيرة النارية، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

ونشرت الصحيفة صورا للمصابين الذين أصيبوا خلال التظاهرات العنيفة، والذين تحولوا إلى رمز للحركة الاحتجاجية في تشيلي، بسبب استخدام رجال الشرطة طلقات الخردق التي تحتوي على معدن داخل نوع الطلقات المصنوعة من المطاط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد شهر من الاحتجاجات أعلن رئيس الشرطة ماريو روزا أنه تم تعليق استخدام طلقات الخردق ضد المتظاهرين، مدعيا أن هذه الطلقات مطاطية فقط، وأنه يتم استخدام هذا النوع من الذخيرة غير الفتاكة كأداة لمكافحة الشغب.

وكانت دراسة أجرتها جامعة تشيلي على متظاهرين مصابين كشفت أن طلقة الخردق تتكون من 20 % من المطاط و80 % من مواد السيليكا وكبريتات الباريوم والرصاص، ما يعنى أن الكريات داخلها قاسية بشكل يوازى "عجلة لوح التزلج".

وأوضح روزا أنه تم إجراء تحقيق داخلى عقب نشر هذا التقرير توصل أيضا إلى وجود "تباينات" مع المعلومات المقدمة من الشركة التى تبيع الطلقات.

وقدم المعهد الوطنى لحقوق الإنسان فى تشيلى 350 تهمة جنائية ضد رجال الشرطة لاتباعها العنف فى فض المظاهرات التشيلية.