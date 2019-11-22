إلتقى وزيرا الطاقة الروسي والإيراني، الخميس، في مبنى وزارة الطاقة الروسية في موسكو، وأكدا على ضرورة توسيع العلاقات في جميع المجالات.

وتبادل رضا أردكانيان وألكساندر نوفاك، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الوفدين الايراني والروسي والسفير الإيراني لدى الاتحاد الروسي مهدي سنائي، وجهات النظر حول إتفاقات الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة في مجالات الزراعة والبنوك والطاقة والصناعة ومدى تنفيذها.

وقبل اللقاء، قال وزير الطاقة عن زيارته لموسكو: بصفتي رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الإيراني الروسي، أتيت إلى موسكو مع وفد من وكالات مختلفة لمتابعة لمتابعة القرض الذي خصصته الحكومة الروسية بمبلغ 5 مليارات دولار. وأضاف: ان مجلس الشورى الاسلامي صادق قبل عدة سنوات على تخصيص هذا القرض لتنفيذ عدة مشاريع، وهما محطة كهرباء سيرك في محافظة هرمزكان (جنوب) بطاقة 1400 ميغاواط وبتكلفة 2ر1 مليار دولار، وكهربة خط سكة حديد اينجه برون - كرمسار (شمال) بتكلفة حوالي مليار دولار، وان المحادثات بشأنها قد انتهت وتم تنظيم وإبرام العقود المتعلقة بها. وتابع قائلاً: بالنسبة لبقية القرض حتى سقف 5 مليارات دولار، جرت خلال العام الماضي متابعات مكثفة، ونتيجة لذلك تمت الموافقة على مقترحاتنا قبل أسبوعين والتي وافق عليها مجلس الوزراء في الاجتماع السابق.

وتطرق وزير الطاقة الى القرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء، وقال: ان هذه القرارات تشمل توسيع قطاع النقل الداخلي في المدن من خلال تزويده بـ2000 عربة مترو، إنشاء سكة حديد زاهدان - بيرجند (شرق)، مشروعين لوزارة الطاقة في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، وهما رفع قدرة محطة غتوند الكهرومائية من 1000 الى 1640 ميغاواطاً، وكذلك تطوير محطة كهرباء رامين في أهواز بمقدار 180 ميغاواطاً.

ويرافق وزير الطاقة في زيارته الى موسكو، ممثلين عن مختلف الأجهزة مثل وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية والبنك المركزي ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة ووزارة الطرق وبناء المدن.

ووصل وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، صباح الخميس الى العاصمة الروسية موسكو.