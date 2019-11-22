قال سفير كوريا الجنوبية في طهران يون جانغ هيان: نحن نبذل جهدنا من خلال حل القضايا والمشاكل الراهنة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية على غرار ما كانت عليه سابقاً مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

تصريحات السفير الكوري الجنوبي هذه، جاءت الأربعاء الماضي، خلال اللقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية-الكورية أسدالله عباسي.

وأكد جانغ هيان على الدور الكبير الذي تضطلع به مجموعات الصداقة البرلمانية لدى البلدين في سياق تحديد وإزالة العقبات من مسار التعاون الاقتصادي الثنائي. ودعا الدبلوماسي الكوري الجنوبي الى تعزيز وتوطيد التعاون بين طهران وسيئول في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف: ينبغي أن لا نسمح لأي دولة أخرى المساس بالعلاقات بين ايران وكوريا الجنوبية.

الى ذلك، نوه المسؤول البرلماني الايراني بخلفية الأواصر العريقة والقائمة على أسس الصداقة بين ايران والصين، قائلاً: ان البلدين يتمتعان بطاقات كثيرة وفي مختلف المجالات، بما يستدعي توظيفها للنهوض بمستوى التبادل والتعاون بينهما.

وأعرب عباسي، في اللقاء، عن عدم رضاه بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً ان الشعب الايراني ونواب مجلس الشورى الاسلامي يتوقعون من المسؤولين الكوريين بذل الجهود لإزالة العقبات من مسار تطوير التعاون بين سول وطهران. كما تطرق رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - الكورية الى الحظر الأمريكي الجائر ضد الجمهورية الاسلامية؛ واصفاً إياه بأنه أمر مدان ويتعارض مع القوانين الدولية، بما يقتضي عدم السماح لأي دولة أخرى أن تمس بالعلاقات الودية والعريقة القائمة بين البلدين.

وفي الختام، نوه عباسي باستعداد مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - الكورية للمساهمة في تسوية المشاكل وإزالة العقبات الراهنة من مسار العلاقات الثنائية.