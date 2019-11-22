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رقم الخبر: 268831 تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2019 الوقت: 16:32 الاقسام: اقتصاد  
أثينا ترغب بتعزيز العلاقات مع طهران في مجال الزراعة

أثينا ترغب بتعزيز العلاقات مع طهران في مجال الزراعة

وصف وزير الزراعة اليوناني، ماكيس وديىس، علاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجيدة، معرباً عن رغبة أثينا في تعزيز العلاقات مع طهران في مجال الزراعة.

وأشار ويديس، الأربعاء الماضي، خلال استقباله السفير الايراني لدى اليونان أحمد نادري، الى العلاقات العريقة والتاريخية بين ايران واليونان، وقال: نحن نرغب في تطوير العلاقات مع ايران؛ مضيفاً: ان التعاون في مجال الزراعة يخدم مصالح الطرفين.

وتطرق وزير الزراعة اليوناني والسفير الايراني، خلال اللقاء، الى فرص التعاون الزراعي بين البلدين بما فيها تبادل السلع والأدوات والمنتجات الزراعية، وكذلك التعاون في مجال التدريب والأبحاث وإقامة ورش عمل تعليمية وإنجاز أبحاث مشتركة واستثمار الشركات اليونانية في مجال إنتاج الأعشاب الطبية وزرع البذور والقطن والذرة اليونانية في ايران بصورة مشتركة.

كما بحث الجانبان بشأن استخدام تجارب اليونان في مجال زراعة الزيتون والعنب والتعاون في مجال زراعة الزعفران وحسم الصيغة النهائية لمسودة إتفاقية حفظ الأعشاب والحجز العشبي من أجل التوقيع عليها.

واتخذ القرار في هذا اللقاء بأن يتابع خبراء ايران واليونان تفاصيل التعاون بين البلدين خلال اجتماع مشترك.

 
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