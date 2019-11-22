ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كوريا الجنوبية أبلغت طوكيو، الجمعة، بأنها ستواصل مشاركتها تبادل المعلومات المخابراتية بشأن كوريا الشمالية.

وتمثل هذه الخطوة عدولا عن قرار سابق بوقف اتفاق للتعاون بين البلدين وسط خلاف حول التجارة ووقائع التاريخ، بحسب "رويترز".

ووقعت كوريا الجنوبية تحت ضغوط من الولايات المتحدة من أجل الإبقاء على اتفاقها لأمن المعلومات العسكرية مع اليابان.

وكانت واشنطن تخشى أن تؤدي أي عودة لنقل المعلومات من خلال الجيش الأميركي إلى تقويض الجهود الرامية للرد على أي خطر قد تشكله صواريخ كوريا الشمالية.

وقالت كوريا الجنوبية في أغسطس إنها ستنهي الاتفاق، بعدما فرضت اليابان قيودا على تصدير مواد ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض.