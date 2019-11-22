قضت محكمة بلدة داكس، غربي فرنسا، يوم الثلاثاء، لصالح سرب من البط بالحرية بإصدار الأصوات ومواصلة (البطبطة)، رافضة بذلك شكوى تقدم بها جار إلى القضاء اعتبر فيها أن صوت البط حول حياته إلى جحيم.

وقضت المحكمة بأن الضوضاء المنطلقة من سرب مربية الطيور المتقاعدة دومينيك دوت والذي يضم نحو 60 بطة وإوزة عند سفح جبال البيرينيه جنوب غربي فرنسا لا تتجاوز الحدود المقبولة.

وقالت دوت لـ(رويترز) بعد قرار المحكمة (كسب البط... أنا سعيدة جدا لأني لم أكن أريد أن أذبح بطي).

وجاءت الشكوى من جار دوت الذي انتقل من المدينة قبل نحو عام إلى مكان يبعد حوالي 50 مترا عن حظيرة البط.