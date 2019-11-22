بيعت لوحة الفنان التشكيلي الطليعي الروسي للقرن العشرين، مارك شاغال، (برج الأجراس لكاتدرائية شامبون - سيور-لاك) في مزاد (ليتفوند) الروسي (بـ10 ملايين )روبل ( نحو 160 ألف دولار).

وقال ناطق باسم المزاد العلني الروسي إن السعر الأولي للوحة في المزاد كان روبلا واحدا ( نحو 30 سنتا).

وأضاف الناطق أن طلبات شراء اللوحة وردت غيابيا إلى المزاد حسب شروطه. وأوضح أن أصلية اللوحة الفنية تم تأكيدها مسبقا من قبل لجنة (مارك شاغال) التي منحت المزاد شهادة خاصة.

يذكر أن الفنان التشكيلي الروسي الفرنسي، مارك شاغال (1887 – 1985) ولد في مدينة فيتيبسك في الإمبراطورية الروسية وغادر البلاد بعد ثورة أكتوبر عام 1917 إلى فرنسا حيث عاش هناك حتى وفاته عام 1985.

وأمضى الفنان بضعة أشهر عام 1926 في قرية الصيادين، موريون، بالقرب من مدينة تولون بجنوب فرنسا وكانت نوافذ منزله مطلة على كاتدرائية جميلة، حيث ظهرت تلك الكاتدرائية وبرجها في عدد من لوحاته الفنية.