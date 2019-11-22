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رقم الخبر: 268814 تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2019 الوقت: 14:59 الاقسام: محليات  
قيادي في الحرس: تمكنا من وقف الاضطرابات خلال 48 ساعة

قيادي في الحرس: تمكنا من وقف الاضطرابات خلال 48 ساعة

اعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران الادميرال علي فدوي ان حرس الثورة الاسلامية تمكن وخلال 48 ساعة من وقف الاضطرابات التي شهدتها اكثر من 28 محافظة خلال اليوم الاول من ارتفاع قيمة البنزين علاوة على مايزيد على المئة مدينة.

وذكر نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية على هامش تفقده لالوية الامام صاحب الزمان (عج) الامنية لحرس الثورة الاسلامية الايرانية مؤكدا ان جميع اشرار العالم توحدوا خلال الايام القليلة الماضية لتحطيم الجمهورية الاسلامية.

واعلن الادميرال فدوي: لن نسمح لاشرار العالم بان يسيئوا الى ايران وشعبها لكنهم اذا اردوا ان يعاودوا الكرة في مواجهتهم للثورة الاسلامية فنحن سنكرر ايضا ماقمنا به اتجاههم خلال الاربعين عاما الماضية.

ولفت الادميرال فدوي: بحسب المعلومات التي وصلتنا فإن الاميركيين جن جنوهم عندما ادركوا بان ايران تمكنت وخلال 48 ساعة من وقف الاضطرابات في البلاد، وهم منزعجون لذلك.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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