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رقم الخبر: 268812
تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2019
الوقت: 14:57
الاقسام: منوعات
وحدتهم هنا أخطر علينا من القنبلة النووية
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
القنبلة الذرية
ايران
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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