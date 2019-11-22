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رقم الخبر: 268810 تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2019 الوقت: 14:58 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الأتمتة والذكاء الاصطناعي يزولان بعض الوظائف

الأتمتة والذكاء الاصطناعي يزولان بعض الوظائف

كشف خبراء معهد تطوير الإنترنت، عن المهن المعرضة لخطر الزوال بسبب التقنيات الجديدة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ووفقا للخبراء، ففي المقام الأول قد تختفي مهن سائق سيارة الأجرة، والبائع، والحمّال. ويرجع هذا إلى حقيقة أن عمل هؤلاء لا يعتمد في كثير من الأحيان على مخيلة واسعة متطورة ونهج خلاق، وبالإضافة إلى ذلك، نادرا ما يتخذ العاملون في هذه المهن قرارات صعبة تتطلب ذكاء وحنكة، كما يقول الخبراء.

ويؤكد خبراء معهد تطوير الإنترنت بحسب روسيا اليوم، أن (المهن التي لا يشارك فيها الذكاء الخلاق والعاطفي للشخص، أي تلك المهن التي تكون فيها الإجراءات القصوى ميكانيكية، تكون أكثر عرضة للخطر).

وهذا يتعلق في المقام الأول بأعمال الفنادق والمطاعم، وبالتالي وفقا للخبراء في هذا المجال، فإن حصة الموظفين المعرضين لخطر التسريح نتيجة الأتمتة تبلغ 73% .

إلى جانب ذلك، يلاحظ الخبراء أن مهنة التعليم معترف بها باعتبارها أقل المهن عرضة للأتمتة الآلية 27% .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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