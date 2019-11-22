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رقم الخبر: 268808 تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2019 الوقت: 14:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
كيف تحمي البشرة من الجفاف في الشتاء؟

كيف تحمي البشرة من الجفاف في الشتاء؟

يحمي الترطيب البشرة من مظاهر التقدم في العمر، ومن الحكة، والتي تزداد مع انخفاض حرارة الجو والرطوبة في الشتاء. ويتطلب الجلد عناية خاصة خلال موسم البرد، إليك كيف يمكن حماية البشرة من الجفاف:

عدم الاستحمام بماء ساخن، والاكتفاء بحرارة معتدلة أو فاترة، وضع زيوت للترطيب بعد الاستحمام،  استخدام زبدة الكاكاو وغيرها من مرطبات الشفاه،  وضع الكريمات الواقية من الشمس خلال موسم الشتاء،  استخدام الأجهزة المرطبة للغرفة خلال موسم الشتاء، أو غلي الماء لنشر البخار في الغرفة،  شرب الماء بانتظام وعدم تأجيله انتظاراً للإحساس بالعطش،  تناول الخيار والطماطم والشوربة، وغير ذلك من الأطعمة الغنية بالسوائل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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