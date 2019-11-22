وجاءت المباراة في إطار استعدادات العنابي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام بتايلاند مطلع العام المقبل.كانت المباراة قوية ووجيدة المستوى من جانب المنتخبين. واطمأن الجهاز الفني للمنتخب وأثنى على دور لاعبيه.