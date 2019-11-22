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رقم الخبر: 268804 تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2019 الوقت: 15:02 الاقسام: رياضة  
الأولمبي الايراني يخسر أمام نظيره القطري بكرة القدم وديًا

الأولمبي الايراني يخسر أمام نظيره القطري بكرة القدم وديًا

خسر المنتخب الاولمبي الايراني بكرة القدم مباراته أمام نظيره القطري بنتيجة (1-2)، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس.

وجاءت المباراة في إطار استعدادات العنابي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام بتايلاند مطلع العام المقبل.كانت المباراة قوية ووجيدة المستوى من جانب المنتخبين. واطمأن الجهاز الفني للمنتخب وأثنى على دور لاعبيه.

 
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