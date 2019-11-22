يؤثر تناول الكثير من السكر سلبا على الصحة، فهو مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض عديدة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان.

ويحاول العديد من الأشخاص تقليل تناولهم للسكر للحفاظ على صحتهم، ولكنهم يقعون «ضحية» منتجات يتم تسويقها على أنها «قليلة السكر» أو «قليلة الدسم»، ولكنها في الحقيقة تحتوي نسبا مرتفعة من السكر مقارنة بالمنتجات العادية.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بأن تحد النساء من تناولهن للسكر المضاف إلى 6 ملاعق صغيرة يوميا (24 غراما)، في حين يجب على الرجال تحديد ما يتناولنه من السكر بــ9 ملاعق صغيرة (36 غراما).

وفيما يلي قائمة بـ8 أنواع من الأطعمة والمشروبات التي يعتقد كثيرون أنها لا تحتوي على كميات كبيرة من السكر:

*الزبادي قليل الدسم: مثل العديد من المنتجات الأخرى قليلة الدسم، يضاف السكر إلى الزبادي قليل الدسم لتعزيز النكهة.

ويحتوي كوب واحد من الزبادي قليل الدسم بحجم (245 غرام) على ما يصل إلى 47 غراما من السكر، وهذا أكثر من الحد اليومي الموصى به للرجال والنساء.

*صلصة الباربيكيو: يشكل السكر 40 في المئة من مكونات صلصة الباربيكيو. وللتأكد من أنك لا تحصل على الكثير من السكر، تحقق من الملصقات الخاصة بعبوات الصلصة، واختر الأنواع التي تحوي أقل كمية من السكر المضاف.

*الكاتشب: على غرار صلصة الباربيكيو، غالبا ما يحتوي الكاتشب على سكر. حاول أن تضع في اعتبارك كمية السكر المسموح لك بتناولها عند إضافة الكاتشب، وتذكر أن ملعقة واحدة من الكاتشب تحتوي على ملعقة صغيرة من السكر.

*عصير الفاكهة: على الرغم من أن عصير الفاكهة يبدو خيارا صحيا، فإن الفيتامينات والمعادن الموجودة فيها تدخل إلى الجسم مع جرعة كبيرة من السكر، وقليلة جدا من الألياف، مقارنة بتناول الفاكهة نفسها.

*صلصة الطماطم: غالبا ما يتم إخفاء السكريات المضافة في الأطعمة المعلبة التي لا نعتبرها حلوة، مثل صلصة الطماطم، إلا أن جميع الصلصات تحتوي على بعض السكر الطبيعي بغض النظر عن أنها مصنوعة من الطماطم.

*مشروبات الطاقة: تعد مشروبات الطاقة مهمة لأولئك الذين يمارسون الرياضة، وتسوّق على أنها معدة لترطيب جسم الرياضيين خلال فترات التمرين الطويلة والمكثفة، إلا أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة.

*حبوب الإفطار: يتم تسويق حبوب الإفطار في كثير من الأحيان كغذاء صحي قليل الدسم، على الرغم من احتوائه على الكثير من السعرات الحرارية والسكر.

وتجمع حبوب الإفطار بين الشوفان والمكسرات والعسل أو المحليات المضافة الأخرى، مما يزيد من كمية السكر والسعرات الحرارية.

*القهوة المحلاة: تعتبر القهوة المحلاة شائعة الاستخدام، لكن كمية السكريات الخفية في هذا المشروب قد تكون كبيرة جدا، إذ يمكن أن يحتوي هذا النوع من القهوة في بعض سلاسل المقاهي على ما يصل إلى 25 ملعقة صغيرة من السكر.