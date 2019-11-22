أكد آية الله السيد علي السيستاني، الجمعة، على الاسراع في إنجاز قانوني الانتخابات ومفوضيّتها، مشدد بالقول إن هذين القانونين"يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة" في العراق.

وأكد المرجع الديني السيد علي السيستاني في بيان تلاه نيابة عنه معتمده في كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، على "ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة".

وجددت المرجعية الدينية، التأكيد على سلمية التظاهرات وخلوها من العنف والتخريب، وشددت على حرمّة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين.

وقرأ الكربلائي في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف في مدينة كربلاء المقدسة، نص ما ورد من مكتب آية الله السيستاني في النجف الأشرف وهو:

إنّ المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدّة نقاط، تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين، والمرجعية إذ توكّد على ما سبق منها تُشدّد على ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة، لأنّهما يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد.