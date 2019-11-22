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رقم الخبر: 268797 تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2019 الوقت: 15:06 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية: دول المنطقة تشكل أولوية بالنسبة لنا

الخارجية الايرانية: دول المنطقة تشكل أولوية بالنسبة لنا

اكد السيد عباس الموسوي المتحدث باسم الخارجية الايرانية، على توازن السياسة الايرانية الخارجية.

وقال السيد عباس الموسوي: سياستنا الخارجية متوازنة وننظر لدول الجوار نظرة استراتيجية ودول المنطقة تشكل اولوية بالنسبة الينا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد اعلن في وقت سابق: إن «الجمهورية الإسلامية تؤكد دائمًا أهمية الحوار السياسي والتفاوض باعتباره الحل الوحيد للمشاكل الإقليمية»، مؤكدا أنها قد «بذلت قصارى جهودها لخلق اجواء ملائمة للحوار بين دول المنطقة»، كما دعا دول المنطقة الى «اجتثاث جذور الخلافات، من خلال اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمات».

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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