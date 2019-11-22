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رقم الخبر: 268796 تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2019 الوقت: 15:06 الاقسام: محليات  
قائد عسكري ايراني: على أميركا أن تتحمل مسؤولية حماية جنودها في الخليج الفارسي ومضيق هرمز

قائد عسكري ايراني: على أميركا أن تتحمل مسؤولية حماية جنودها في الخليج الفارسي ومضيق هرمز

أكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء غلام علي رشيد، إن على اميركا أن تتحمل مسؤولية حماية جنودها عن طريق تجنب ارتكاب أي حماقة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وفي تصريح للمراسلين على هامش مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 98" قال اللواء رشيد: بفضل الله تعالى فان قواتنا المسلحة المكونة من جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وحرس القورة الاسلامية باستخدام كل أدوات القدرة المتاحة، ومن خلال الاشراف المخابراني ورصد اجراءات العدو، لا تقوم بتقييم التهديدات بشكل دائم فحسب، بل مستعدة تماما لأي تهديد على الصعيدي الدفاعي والهجومي.

واضاف: يتم إعداد القوات المسلحة ، بما في ذلك القوات البرية والبحرية للجيش والحرس الثوري، والقوة الجوية وقوة الدفاع الجوي والقوة الجوفضائية والصاروخية للحرس الثوريفي إطار مصالح وأهداف الشعب الشعب الايراني بعد يوم، وباقتدار تام بشكل منظم ومضطرد للدفاع عن الوطن ضد أي اجراءات استفزازية أو تدخلية.

واشار قائد مقر "خاتم الانبياء (ص) المركزي" الى اقامة المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98" وقال: في الأسابيع الثلاثة الماضية ، أجرينا مناورات ضخمة للدفاع الجوي في وسط إيران وعلى مساحة تزيد على 400 ألف كيلومتر مربع، وقامت بتخطيط وتنفيذ هذه المناورات قوات الدفاع الجوية التابعة للجيش والحرس الثوري وجميع الامكانيات الموجودة في البلاد التي بالامكان استخدامها في هذا المجال تحت قيادة مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي بقيادة اللواء موسوي (القائد العام للجيش الايراني).

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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