يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي إلى الوصول لتوقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان وبطل العالم مع منتخب الديوك العام الماضي، قبل الريال مدريد الإسباني الذي تشير التقارير إلى أنه الأوفر حظاً للحصول على خدمات الشاب الفرنسي إذا ما قرر مغادرة ناديه الباريسي.

وأفاد تقرير لصحيفة توتوسبورت الإيطالية بأن إدارة البيانكونيري بصدد إطلاق العملية مبابي، وأوضح التقرير بأن النادي يأمل في أن يُقنع مبابي بأن مستقبله في تورينو وليس مدريد.

وكان ميشيل بلاتيني، النجم الفرنسي السابق للنادي الإيطالي، قد أكد في وقت سابق هذا الأسبوع أن مبابي سيكون خياراً مثالياً للنادي الإيطالي.

وقال بلاتيني، في تصريحات له :مبابي يُمكنه أن يكون النجم لعشر سنوات مقبلة، سأُرشحه لأي أحد، وتابع :(لا أعلم إذا ما كان يوفنتوس يُمكنه شرائه الآن، ولكن سيكون من الصعب أكثر أن تحصل على خدماته مستقبلاً نظراً لأن قيمته ستزداد.

يُذكر أن صحيفة لو باريزيان الفرنسية سبق وأكدت أن إدارة الميرنجي تدرس تقديم عرض قياسي لضم مبابي، وذكرت أن قيمة العرض ستصل لـ 400 مليون يورو، وكان الملكي دائماً على رأس المهتمين بخدمات مبابي منذ كان لاعباً في نادي موناكو.