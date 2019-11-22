حذر يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من المبالغة في تقييم فريقه خاصةً في ظل قدرة لاعبيه على الفوز بأصعب مباريات الموسم وعدم تعرضهم لأية هزيمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعتبر يورجن كلوب من أبرز المدربين في عالم الكرة اليوم، ويكمن سر نجاحه في علاقته بلاعبيه وقدرته على إخراج أفضل ما عندهم، فحتى عندما يسقطون في أزمة، يعرف كيف يعيدهم إلى دروب التألق.

وقال كلوب في تصريحات صحفية يوم الخميس: (ليفربول فاز في 6 من آخر 7 مباريات تأخر فيها بالنتيجة وتعادلوا في السابعة: (نفسياً عندما تعمل بشكل جيد وتعود لتكرر الأمر نفسه بشكل جيد سينعكس ذلك في المرات التي تليها).

وتابع في نفس السياق: لكن غير مسموح اعتبار ذلك الأمر أنه شيء مُسلم به وعلينا استقبال هدف ثم القول إننا سنسجل ونقلب الطاولة على الخصم، في كرة القدم الأمر لا يختلف عن الحياة العادية، لا يمكن استخراج أفضل ما لديك إذا لم تكن مؤمناً بقدرتك على القيام بما تريد القيام به.

وواصل كلوب تصريحاته بالقول: إذا كُنت بطبيعة الحال شخصاً لا تملك الثقة، فأنت تخشى دائماً من الفشل، عندما تفشل عليك إقناع نفسك أنك ستنجح وهذا ما عملنا عليه طيلة السنوات الماضية.

واختتم بالقول: الآن، يتحدث الناس عن ما نحققه ولكن هذا ثمار ما زرعناه على مدار السنوات الماضية، ولكني لا أشعر بالارتياح في الحديث عن ذلك لأنني أعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه وكل ما أفكر فيه هو أننا يمكننا التسجيل في أي وقت.