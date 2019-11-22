الفورمولا إي هي فئة من سباقات السيارات التي ينافس فيها فقط السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ، ويعتبر السيد أليخاندرو أجاج هو المؤسس والرئيس التنفيذي الحالي لشركة “الفورمولا إي”.

وتم اقتراح الفكرة لأول مرة عام 2011 ، وبدأت البطولة الافتتاحية في بكين خلال شهر سبتمبر من عام 2014 .

ولدت بطولة سباقات السيارات التي كتبها جان تود ، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، و الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وقدم الفكرة للسياسيين اليخاندرو أجاج و أنطونيو تاجاني أثناء العشاء في مطعم إيطالي صغير في العاصمة الفرنسية باريس في 3 مارس 2011.

وتركز تاجاني على كهربة صناعة السيارات ، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإدخال الأنظمة الهجينة والكهربائية ، أيد أجاج اقتراح تود بعد أن ناقش الأخير FIA فتح مناقصة لتنظيم المسلسل ، وأخبر أجاج تود أنه سيضطلع بهذه المهمة بسبب خبرته السابقة في التفاوض على العقود مع محطات التلفزيون ، والرعاية والتسويق.

للوائح الرياضية:

ينافس حاليا في بطولة “الفورمولا إي” 12 فريقاً مع سائقين لكل فريق ، يحدث السباق في دوائر مؤقتة وفي شارع مركزي بالمدينة طولها 1.9 إلى 3.4 كم.

التنسيق يوم السباق:

تبدأ جميع الفعاليات بدورتين تدريبيتين في الصباح ، جلسة مفتوحة مدتها 45 دقيقة تليها جلسة أخرى لمدة 30 دقيقة ، ويتوفر لكل سائق سيارتين تحت تصرفهم مع قدرة 200 كيلوواط (270 حصان) من الطاقة طوال الوقت.

تتم الدورة التأهيلية في وقت سابق من اليوم وتستمر لمدة ساعة تقريبًا ، يتم تقسيم السائقين إلى أربع مجموعات من خمسة ، مع كل مجموعة بعد ست دقائق لوضع أفضل لفة لها.

الطاقة الكاملة من 200 كيلو واط متاحة طوال الوقت مع السائقين القادرين على استخدام سيارة واحدة فقط ، ومنذ الموسم الثاني ، يخرج السائقون الخمسة الأسرع مرة أخرى ، واحدًا تلو الآخر ، في لعبة Super Pole ، لتحديد المراكز الخمسة الأولى في الشبكة.

ويستغرق السباق نفسه حوالي 50 دقيقة ، مع قيام السائقين بالتوقف المؤقت الإلزامي لتغيير السيارات ، ويساعد طاقم الحفر السائق على تغيير أحزمة الأمان ، ولأسباب تتعلق بالسلامة ، هناك حدًا أدنى للوقت المطلوب لحفلات التوقف التي تختلف عن المسار إلى المسار.

لا يُسمح بالتغييرات التي تطرأ على الإطارات ، إلا إذا حدثت بسبب ثقب أو تلف ، وفي وضع السباق ، تقتصر القدرة القصوى على 180 كيلو وات (243) ، يتم منح النقاط باستخدام نظام FIA القياسي.

أفضل السائقين والفرق المشاركين:

* الموسم الأول (2014 – 2015)

يعد السائق البرازيلي نيلسون بيكيه جونيور أول بطل سباقات “فورمولا إي” ، خلال موسم 2014 – 2015 ، وفاز فريق رينو إي دامس بلقب بطولة الفرق.

سيباستيان بويمي فاز بلقب الوسم الثاني وفاز فريق رينو إي دامس بلقب بطولة الفرق.

لوكاس دي غراسي فاز بلقب البطولة خلال الموسم الثالث ، ونجح فريق رينو إي دامس في الدفاع عن لقبه في بطولة الفرق للمرة الثالثة على التوالي.

وفي الموسم الرابع انتزع الفرنسي جان إيرك اللقب ، ونجح فريق أودي سبورت أبت شافلر من سرق اللقب في السباق النهائي بفارق نقطتين.