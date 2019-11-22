قال رضا مير كريمي، مخرج فيلم "قصر شيرين"، الذي سافر إلى الصين الأسبوع الماضي، هناك الكثير من الإمكانات لتطوير صناعة الأفلام بين إيران والصين، ما يتعين المزيد من العمل في هذا المجال. في مقابلة مع صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية يوم الخميس، قال مير كريمي، إن العلاقات الإنسانية مهمة في الأفلام، وإيران قوية في هذا المجال وقد أنتجت أفلاما جيدة، والآن يركز العديد من المخرجين الصينيين على هذه العلاقات الإنسانية في الأفلام.

فيلم "قصر شيرين" لاقى إشادة كبيرة من الجمهور الصيني، وحاز هذا الفيلم في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي الثاني والعشرين الذي اقيم الصيف الماضي، على جائزة أفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل سيناريو.

تم عرض الفيلم لأول مرة في الأسبوع الماضي بأكاديمية بكين للأفلام وجامعة تشينغ هوا في العاصمة الصينية، وهو من بين أفضل الأفلام التي قدمها برنامج طريق الحرير الصيني لتبادل الأفلام.

وفقا لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، فإن المخرج مير كريمي يعتزم التعاون مع الصين في إنتاج أفلام ومسلسلات تلفزيونية للأطفال حول التبادلات الثقافية وطريق الحرير، ويعتقد أن هناك مجالا لمزيد من التعاون.