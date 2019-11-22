تعد ايران من أهم وجهات السياحة العالمية وذلك لاتساع رقعتها الجغرافية واحتوائها على اهم المواقع الاثرية في العالم اضافة الى غناها بالاماكن الطبيعية الساحرة.

وهنالك العديد من الأسباب التي تجعل من إيران دولة يتوافد إليها الزوار من جميع أنحاء العالم، فهي تتمع بالعديد من المناظر الخلابة، وفيها العديد من المواقع التاريخية التي تعتبر من المواقع الاستثنائية، كما انها تتمتع بمناخات تتيح للزائر بالتمتع بالفصول الاربعة في وقت واحد، بالإضافة إلى الحضارة والثقافة المميزة لها، كما أن طبيعة السكان في تعاملهم مع السياح بودية، جعل ايران وجهة سياحية يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم.

أفضل الأماكن السياحيّة

*برج آزادي أشهر معالم السياحة في طهران على الإطلاق، وكلمة آزادي بالفارسية تعني الحرية، وتأتي شهرة هذا البرج بسبب وقوعه في مدخل طهران تحديدًا في وسط ميدان يحمل نفس الاسم ميدان آزادي، وهو اضافة الى كونه معلما حضاريا للعاصمة طهران فهو يحتوي على مراكز اثرية وفنية وترفيهية.

*قصر ومتحف كلستان

قصر كلستان هو أحد أهم الأبنية التاريخية العريقة الواقعة في قلب العاصمة الإيرانية طهران ، يعود تاريخ بناء هذا الصرح إلى القرن السادس عشر، أي عُمره 44 قرون من الزمان بل ويزيد ومازال محتفظا بجماله وروعة نقوشه لذا فهو من اهم اماكن سياحية في طهران.

*متحف ايران الوطني

يقع متحف ايران الوطني في العاصمة طهران، وهو عبارة عن مؤسسة تاريخية عريقة مكونة من مُجمعين هما متحف إيران القديم الذي افتُتح في عام 19377، والمُجمع الآخر هو متحف عصر ما بعد العصر الإسلامي الذي افتتح عام 1972، ويُعد هذا المتحف بملحقاته واحدًا من أبرز اماكن السياحة في طهران.

*حديقة حيوان طهران

تقع حديقة حيوان على طريق طهران – كرج السريع على بُعد نحو 4 كيلومترات من متنزه إرم الترفيهي الشهير.

وتُعد الحديقة واحدة من أفضل الاماكن السياحية في طهران وتصلح تمامًا لأن تكون نُزهة مُتكاملة الأركان لك ولأطفالك.

*متنزه ملت

متنزه ملت وتعني بالفارسية (متنزه الأمة) هو واحد من أكبر المناطق السياحية في طهران، يقع عند سفح جبال البرز المتاخمة لشارع "ولي عصر" في الشرق، ويعد مكانًا حضريًا يجمع العديد من الأنشطة التي يُمكن مُمارستها أثناء العطلات في مكانٍ واحد.

*منتزه جمشيدية الوطني

يقع متنزه جمشيدية الوطني وسط الكُتل والسفوح الصخرية لجبال كلك جال على مقربة من بُستان دولو، يعد واحدًا من أبرز وأجمل اماكن السياحة في طهران وأكثرها على الإطلاق جذبًا للسياح من مُختلف أنحاء العالم وللسكان المحليين.

*منتجع توجال للتزلج

واحدًا من أبرز الاماكن السياحية في طهران وأكثرها شعبية بين الإيرانيين والسُياح على حد السواء، يقع منتجع توجال للتزلج Tochal Ski Resort بالقرب من العاصمة طهران ولعل هذا يُعد من أهم أسباب تلك الشعبية التي يحظى بها .

*مدينة سلطانية: وهي مثال رائع على فنِّ العمارة الفارسيّ، وتقع شمال غرب إيران، وفيها ضريح الحاكم الإلخانيّ الثامن، ويُعتبَر هذا الضريح تحفة فنيّة مكونة من مبنًى بثمانية أضلاع، وتُحيط به من كلّ الجوانب المآذنُ، بالإضافة إلى القبّة الفيروزية التي يبلغ طولها 50 متراً.

*شلاّلات شوشتار: وهي عبارة عن فنّ هندسيّ قائم على نظام هيدروليكيّ قديم، مكون من السدود، والأنفاق، والجسور، والأحواض والمطاحن، ولا تزال واحدة من هذه القنوات تُوفِّر المياه لمدينة شوشتار.

*قصر علي قابو

قصر علي قابو: ويُعرَف أيضاً بالمدخل الكبير، ويُوجَد في أصفهان، وهو مكوّن من ستّة طوابق، وتم بناؤه في عهد الشاه عباس الأوّل في القرن السادس عشر، ويحتوي على قاعة للموسيقى حمراء اللّون ذات فنّ معماريّ متميّز.

مسجد جامع: ويقع في يزد، وينتمي هذا المسجد إلى العصر التيموريّ، وذلك بسبب نقوشه وزخارفه المعماريّة، حيث تحتوي قُبّة المسجد على زخارف وأنماط الأرابيسك، كما كُتِبت العديد من آيات القرآن في جميع أنحاء القُبّة.

مسجد الملك ناصر : ويقع في شيراز، حيث يحتوي المسجد على غرف النوم الشرقيّة و الغربيّة، كما يُوجَد فيه مذبحٌ من القرميد محاطٌ باثني عشَر عموداً، بالإضافة إلى النوافذ الملوّنة