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رقم الخبر: 268761 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: اقتصاد  
إنعقاد لجنة التعاون المشتركة بين ايران وروسيا

إنعقاد لجنة التعاون المشتركة بين ايران وروسيا

ستعقد لجنة التعاون المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا اليوم الخميس برئاسة وزيري الطاقة الروسي والايراني في موسكو.

ووصل وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان صباح اليوم الخميس الى العاصمة الروسية موسكو.
ويتولي اردكانيان رئاسة الطرف الايراني في لجنة التعاون المشتركة بين ايران وروسيا بينما يترأس وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الطرف الروسي في هذه اللجنة.
وسيقوم الطرفان خلال لقاءاتهما بمتابعة البنود التي تم الاتفاق بشانها في الاجتماع الـ15 للجنة التعاون المشتركة بين البلدين في المجال الزراعي والمصرفي والطاقة والصناعة فضلا عن تبادل وجهات النظر حول مدى تنفيذها.

 
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