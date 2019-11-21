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رقم الخبر: 268760 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 14:38 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الخارجية: على بومبيو أن يتحرر من أفكار القرن الثامن عشر

المتحدث باسم الخارجية: على بومبيو أن يتحرر من أفكار القرن الثامن عشر

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : إن على بومبيو أن يتحرر من أفكار القرن الثامن عشر حيث كان اصحاب السلطة يرون انفسهم فوق القانون والنظام الدوليين.

وأدان عباس موسوي اليوم الخميس بشدة ، بيان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا يتعارض مع القانون الدولي، وأعتبره يؤكد مرة اخرى شراكة امريكا مع الصهاينة في احتلال الاراضي الفلسطينية و جرائم هذا الكيان في فلسطين، وكذلك انتهاك سيادة الدول المجاورة لفلسطين.
وأشار إلى أن تصرفات الامريكيين وتصريحاتهم بشأن فلسطين تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لمعارضة ومواجهة هذه الممارسات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الكيان الصهيوني هو كيان احتلال وغاصب، وأن الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية هو إجراء استفتاء بين السكان الاصليين في الأرض الفلسطينية.
كما نصح موسوي، مايك بومبو وقال : من الأفضل أن يتخلص وزير الخارجية الأمريكي من أفكار القرن الثامن عشر حيث كان اصحاب السلطة يرون انفسهم فوق القانون والنظام الدوليين ، مؤكدا ان في القرن الحادي والعشرين، لا أمريكا تعتبر قوة أعلى، ولا أحد يقبل بانتهاك القانون الدولي من جانب أصحاب السلطة.

 
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