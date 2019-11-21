  • الخميس ٢٣ ربیع الاول ١٤٤١
  • الخميس , نوفمبر 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268759 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 12:25 الاقسام: محليات  
محاكاة منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز في مناورات الدفاع الجوي الايراني

محاكاة منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز في مناورات الدفاع الجوي الايراني

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد بان منطقة المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98" في شمال شرق ايران هي محاكاة لمنطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش المناورات المشتركة للدفاع الجوي الايراني اوضح العميد صباحي فرد بان المناورات تجري على مساحة 416 الف كيلومتر مربع في المنطقة اعلامة لمحافظة سمنان شمال شرق ايران وقال، ان المرحلة الاولى لهذه المناورات تشمل كشف وتحديد اهداف العدو المفترض وفي مرحلة لاحقة اشتباك المنظومات الموجودة في ساحة المناورات مع الاهداف المحددة.
واضاف، انه وفي ضوء الخطط المرسومة سيتم في هذه المناورات اختبار اصعب الظروف القتالية واكثرها واقعية.
واوضح بان احد اهدافنا من هذه المناورات هو اختبار القدرات القتالية للدفاع الجوي التي هي الان راس الحربة لنتمكن من المواجهة مع العدو لو اراد العدوان والهجوم او حتى خرق سماء البلاد والتي تعد ضمن خطوطنا الحمراء.
ونصح قائد قوات الدفاع الجوي الايراني الاعداء بان لا يورطوا انفسهم في اختبار المواجهة مع ايران لان الدخول في هذا الاختبار واختراق سماء البلاد سوف لم يعود لهم سواى باذل والهوان كما حدث لهم في الماضي.
وصرح العميد صباحي فرد بانه سيتم في هذه المناورات استخدام الاسلحة والمنظومات الوطنية الصنع والحديثة والتي تعد ضمن ارقى تكنولوجيات الدفاع الجوي في العالم.
واشار الى ان هذه المناورات هي الاولى لقوات الدفاع الجوي التي تم تشكيلها قبل عدة اشهر كاحدى القوات التابعة للجيش واضاف، ان منطقة هذه المناورات هي محاكاة للمنطقة العامة في الخليج الفارسي خاصة مضيق هرمز اي ان جميع المعدات والمنظومات التي نستخدمها للكشف والاستطلاع والاشتباك في الخليج الفارسي ومضيق هرمز مودوة في ساحة المناورات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 14/0203 sec