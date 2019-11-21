وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش المناورات المشتركة للدفاع الجوي الايراني اوضح العميد صباحي فرد بان المناورات تجري على مساحة 416 الف كيلومتر مربع في المنطقة اعلامة لمحافظة سمنان شمال شرق ايران وقال، ان المرحلة الاولى لهذه المناورات تشمل كشف وتحديد اهداف العدو المفترض وفي مرحلة لاحقة اشتباك المنظومات الموجودة في ساحة المناورات مع الاهداف المحددة.

واضاف، انه وفي ضوء الخطط المرسومة سيتم في هذه المناورات اختبار اصعب الظروف القتالية واكثرها واقعية.

واوضح بان احد اهدافنا من هذه المناورات هو اختبار القدرات القتالية للدفاع الجوي التي هي الان راس الحربة لنتمكن من المواجهة مع العدو لو اراد العدوان والهجوم او حتى خرق سماء البلاد والتي تعد ضمن خطوطنا الحمراء.

ونصح قائد قوات الدفاع الجوي الايراني الاعداء بان لا يورطوا انفسهم في اختبار المواجهة مع ايران لان الدخول في هذا الاختبار واختراق سماء البلاد سوف لم يعود لهم سواى باذل والهوان كما حدث لهم في الماضي.

وصرح العميد صباحي فرد بانه سيتم في هذه المناورات استخدام الاسلحة والمنظومات الوطنية الصنع والحديثة والتي تعد ضمن ارقى تكنولوجيات الدفاع الجوي في العالم.

واشار الى ان هذه المناورات هي الاولى لقوات الدفاع الجوي التي تم تشكيلها قبل عدة اشهر كاحدى القوات التابعة للجيش واضاف، ان منطقة هذه المناورات هي محاكاة للمنطقة العامة في الخليج الفارسي خاصة مضيق هرمز اي ان جميع المعدات والمنظومات التي نستخدمها للكشف والاستطلاع والاشتباك في الخليج الفارسي ومضيق هرمز مودوة في ساحة المناورات.