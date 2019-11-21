وأعرب حجة الإسلام حسن روحاني في بيان اليوم الخميس، عن مواساته لوفاة العالم الجليل البروفيسور "فضل الله رضا" ، وأضاف: إن أستاذ رضا كامن النخب العلمية في جامعات إيران والعالم، ترعرع في كنف عائلة متدينة علمية صالحة، وأمضى أكثر من نصف قرن من عمره في تدريس العلوم والتربية وترويجها وحافظ على سجل حافل في إدارة مراكز العلوم والتعليم العالي، ومن المؤكد سيبقى اسمه خالدا بين كبار علماء إيران.

وقدم الرئيس الإيراني تعازيه إلى المحافل العلمية والأكاديمية في البلاد وطلابه وخاصة أسرة البروفيسور رضا سائلا الباري تعالى المغفرة والرحمة للمرحوم.

البروفيسور "فضل الله رضا" من العلماء الإيرانيين البارزين في الرياضيات وأستاذ في الهندسة الكهربائية وشاعرا، وقد توفي صباح أمس في أوتاوا بكندا عن عمر ناهز الـ105 اعوام.

تولى البروفيسور فضل الله رضا مسؤولية مكتب ممثلية إيران في اليونسكو ورئاسة جامعة طهران .