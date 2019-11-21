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رقم الخبر: 268758 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 12:18 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: اسم البروفسور "فضل الله رضا" سيبقي خالداً بين كبار النخب الايرانية

الرئيس روحاني: اسم البروفسور "فضل الله رضا" سيبقي خالداً بين كبار النخب الايرانية

قدم رئيس الجمهورية حسن روحاني التعازي بمناسبة وفاة البروفيسور " فضل الله رضا" الرئيس الاسبق لجامعة طهران، وقال: ان من المؤكد ان اسم هذا العلم الذي عرفته جامعات ايران والعالم سيبقى خالدا بين الكبار الذين انجبتهم ايران .

وأعرب حجة الإسلام حسن روحاني في بيان اليوم الخميس، عن مواساته لوفاة العالم الجليل البروفيسور "فضل الله رضا" ، وأضاف: إن أستاذ رضا كامن النخب العلمية في جامعات إيران والعالم، ترعرع في كنف عائلة متدينة علمية صالحة، وأمضى أكثر من نصف قرن من عمره في تدريس العلوم والتربية وترويجها وحافظ على سجل حافل في إدارة مراكز العلوم والتعليم العالي، ومن المؤكد سيبقى اسمه خالدا بين كبار علماء إيران.
وقدم الرئيس الإيراني تعازيه إلى المحافل العلمية والأكاديمية في البلاد وطلابه وخاصة أسرة البروفيسور رضا سائلا الباري تعالى المغفرة والرحمة للمرحوم.
البروفيسور "فضل الله رضا" من العلماء الإيرانيين البارزين في الرياضيات وأستاذ في الهندسة الكهربائية وشاعرا، وقد توفي صباح  أمس في أوتاوا بكندا عن عمر ناهز الـ105 اعوام.
تولى البروفيسور فضل الله رضا مسؤولية مكتب ممثلية إيران في اليونسكو ورئاسة جامعة طهران .

 
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