أعلن رئيس لجنة كرة قدم الصالات في هيئة كرة القدم بمحافظة خراسان الرضوية (شرق)، حميد طيبي، ان مدينة مشهد المقدسة (مركز المحافظة)، ستستضيف مبارات دولية لكرة قدم الصالات خلال شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وقال طبيي يوم الاربعاء في حديث لمراسل "ارنا" : ان المنتخب الايراني لكرة قدم الصالات سيشارك في هذه المباريات الى جانب منتخبات سلوفكيا وروسيا البيضاء والكويت.

واضاف : ان هذه المباريات ستقام في صالة الشهيد بهشتي بمدينة مشهد المقدسة خلال اليومين الاول والثاني من شهر تشرين الاول/ديسمبر.

من جانب اخر، تجدر الاشارة الى استضافة تركمانستان بطولة اسيا لكرة قدم الصالات في شهر اذار/مارس القادم.