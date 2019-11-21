  • الخميس ٢٣ ربیع الاول ١٤٤١
  • الخميس , نوفمبر 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268755 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 12:07 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ولايتي: طهران تستضيف ملتقى دولياً حول تاريخ الطب

ولايتي: طهران تستضيف ملتقى دولياً حول تاريخ الطب

أعلن استاذ تاريخ الطب في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية "علي اكبر ولايتي" عن استضافة ايران الدورة الثانية لملتقى "تاريخ الطب في ايران والعالم الاسلامي" الدولي خلال الفترة من 26 الى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي؛ وذلك بمشاركة العلماء والاخصائيين من 30 دولة في العالم.

واضاف علي اكبر ولايتي في موتمر صحفي عقده يوم الاربعاء، ان تاريخ الطب في ايران والعالم الاسلامي يفسح الطريق المجال للطب المعاصر؛ موضحا ان هناك خبرات طويلة في هذا المجال، واذا تمكن الاطباء من اكتساب هذه الخبرات واستخدامها سيحققون المزيد من الانجازات في مجال علاج المرضى.   
وتابع : يوجد ما يتراوح بين 1700 الى 2000 نوعا من الاعضاب الطبية في ايران وبما يتيح امكانية انتتاج نحو ثمانية آلاف نوع من الادوية محليا.
الى ذلك، قال امين الملتقى للشوون العلمية "آرمان زرغران" خلال هذا الموتمر الصحفي : ان اجتماعات اليومين الاول والثاني من "ملتقى تاريخ الطب الدولي في ايران والعالم الاسلامي"، ستعقد في كلية الطب التابعة لجامعة طهران للعلوم الطبية بينما سيعقد اليومان الثالث والرابع بجامعة شيراز للعلوم الطبية (جنوب).
وبحسب هذا التقرير، يتولى كل من "مكتب الطب بوزارة الصحة الايرانية"، و"قسم الشوون الدولية بوزارة العلوم"، و"مكتب دراسات تاريخ الطب في ايران"، و"مركز دراسات ايران"، عقد هذا الملتقى بالتعاون مع الاكادمية العالمية لتاريخ صناعة الادوية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها والرابطة العالمية لتاريخ صناعة الادوية.
وتدور محاور الملتقى حول الطب الايراني وتاريخ الطب في ايران القديم وتاريخ الطب في عصر الحضارة الاسلامية، ويشارك فيه 30 ضيفا من مختلف دول العالم بما فيها الهند وتركيا والمانيا وهولندا واميركا وبريطانيا وايطاليا وتونس وبنغلاديش وفرنسا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2377 sec