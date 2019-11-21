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رقم الخبر: 268754 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 11:48 الاقسام: اقتصاد  
افغانستان ستزيد ترانزيت السلع عبر ميناء جابهار الايراني

افغانستان ستزيد ترانزيت السلع عبر ميناء جابهار الايراني

اعلن السفير الافغاني في طهران عبدالغفور ليوال بان بلاده ستزيد ترانزيت السلع عبر ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران.
وخلال لقائه المدير التنفيذي لمنطقة جابهار الحرة عبدالرحيم كردي قال السفير ليوال، ان افغانستان ستزيد ترانزيت السلع عبر ميناء جابهار نظرا لقربه من مختلف الدول وذو جدوى اقتصادية للتجار الافغان.
واضاف، ان تطوير العلاقات ممكن في ظل زيادة الاستثمارات ونحن عازمون على المزيد من حضور الناشطين الاقتصاديين الافغان في هذه المنطقة.
وتابع السفير الافغاني، ان ميناء جابهار يعد جسرا اقتصاديا وطريقا ترانزيتيا لافغانستان وسنعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية عبر زيادة الصادرات والواردات عن طريق هذا الميناء.
واوضح بان لافغانستان محاصيل زراعية واحجار بناء ذات نوعية جيدة ومن الممكن ان تعود بقيمة مضافة كبيرة عبر الصادرات والمعالجة في جابهار.
من جانبه استعرض المدير التنفيذي لمنطقة جابهار الحرة امكانيات وطاقات هذه المنطقة وقال، انه تم تسجيل 176 شركة في هذه المنطقة من قبل المستثمرين الافغان حيث ان 32 شركة تجارية وانتاجية منها ناشطة في الوقت الحاضر.
واضاف، ان منطقة جابهار الحرة ذات مكانة خاصة ومن الجدير زيادة حضور التجار الافغان للمبادرة الى زيادة الاستثمار فيها.
واوضح بانه سيتم توسيع منطقة جابهار الحرة من 14 هكتارا في الوقت الحاضر الى 80 هكتارا ولا توجد هنالك اي قيود للاستثمار.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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