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رقم الخبر: 268752 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 11:43 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران تتميّز بمكانة مرموقة في مجال طب العيون

إيران تتميّز بمكانة مرموقة في مجال طب العيون

قال "الدكتور محمود جباروند" الذي يشغل مسؤولية الامين العام للرابطة طب العيون فی البلاد : ان ايران التي تحتضن نحو الفين و500 طبيب عيون، تتميّز بمكانة مرموقة من حيث التفوق في هذا المجال مقارنة بسائر دول المنطقة.

وفي تصريح للصحفيين الاربعاء على هامش المؤتمر السنوي التاسع والعشرين لرابطة طب العيون في ايران، اضاف جباروند : ان اطباء العيون الايرانيين يظاهون نظراءهم الاوروبيين والامريكيين في مجال جراحة العيون والتعليم الاكاديمي؛ وذلك في ضوء الخدمات الطبية ذات الصلة المتوفرة في البلاد بكلفة اقل من الخارج.
وتابع : لقد تحققت انجازات ملحوظة في مجالات الخلايا الجذعية داخل ايران؛ مضيفا ان هناك خريجين ايرانيين اكفاء واذكياء يستطيعون القيام بدراسات وابحاث مؤثرة وعلى مستويات مرموقة في هذا الخصوص.
ودعا رئيس رابطة طب العيون في ايران، المسؤولين الى دعم الابحاث المتعلة بطبابة العيون للارتقاء بمستوى هذه الدراسات على صعيد البلاد.

 
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