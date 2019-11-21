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رقم الخبر: 268751 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 11:39 الاقسام: محليات  
أحكام بالسجن ضد مدانين بالتجسس على مراكز عسكرية تحت غطاء أنشطة بيئية

أحكام بالسجن ضد مدانين بالتجسس على مراكز عسكرية تحت غطاء أنشطة بيئية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي عن اصدار احكام بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و 10 اعوام على مدانين بالتجسس على مراكز عسكرية تحت غطاء انشطة بيئية.

وقال اسماعيلي في تصريح له الاربعاء، انه وبعد عقد 36 جلسة لمحاكمة المتهمين بالتجسس على مراكز عسكرية تحت غطاء انشطة بيئية اصدر قاضي الغرفة 15 من محكمة الثورة الاحكام بحقهم بحضورهم ومحاميهم.
واضاف، انه وفقا للائحة الاتهام الصادرة عن قاضي الغرفة 15 من محكمة الثورة فقد صدرت الاحكام بحق المتهمين لمدد تتراوح بين 4 الى 10 اعوام.
واشار اسماعيلي الى ان قرار المحكمة ابتدائي وقابل للاستئناف، وامتنع عن ذكر التفاصيل استنادا الى مواد قانونية.
وهنالك فرصة 20 يوما متاحة امام المتهمين للاعتراض على الاحكام الصادرة.
يذكر ان تحقيقات خبرائية غير مسبوقة جرت من قبل الاجهزة العسكرية والامنية حول ملف التجسس هذا.

 
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