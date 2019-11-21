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رقم الخبر: 268749 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 11:36 الاقسام: عربيات  
تحالف الفتح: جلسة البرلمان العراقي الثلاثاء أنجزت عمل معطل منذ 14 عاماً

تحالف الفتح: جلسة البرلمان العراقي الثلاثاء أنجزت عمل معطل منذ 14 عاماً

كشف النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الفتح محمد كريم ، الأربعاء، عن توجه البرلمان العراقي نحو اعتماد الدوائر الانتخابية على صعيد المحافظات وليست الاقضية ، عازيا الأمر إلى ضمان حقوق الأقليات بالانتخابات النيابية المقبلة.

وذكر كريم في تصريح صحفي، ان "قانون الانتخابات سيتضمن جملة من التعديلات بعد الانتهاء من القراءة الثانية داخل مجلس النواب، وابرز التعديلات ستتضمن اعتماد الدوائر الانتخابية على صعيد المحافظات وليست الاقضية لضمان حقوق الأقليات".
وأضاف ان "البرلمان متوجه نحو اعتماد الدوائر الانتخابية للمحافظات واعتماد 100% للأصوات الأعلى التي تفرزها نتائج الانتخابات لتحقيق الأغلبية والكتلة الأكبر".
وأوضح، ان "جلسة  أمس الثلاثاء أنجزت عمل معطل منذ  14 عاما عبر إقرار القوانين كقانون التقاعد واللجنة الاولمبية والنزاهة والكسب غير المشروع وإلغاء امتيازات المسؤولين".
يذكر أن مجلس النواب قد صوت، اول أمس الثلاثاء، خلال جلسته على إقرار قوانين التقاعد واللجنة الاولمبية والنزاهة والكسب غير المشروع وإلغاء امتيازات المسؤولين بالدولة العراقية.

 
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