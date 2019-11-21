وصف السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد تصريحات نظيره الاميركي وودي جونسون حول الاوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب الايراني بانها مخزية تماما.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له الاربعاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان تغريدة السفير الاميركي في بريطانيا بتصريحاته المخادعة القاضية بان الشعب الايراني جدير بحياة افضل، تبعث على الخزي تماما.

واضاف: ان هذه التصريحات تاتي في الوقت الذي اسعى فيه اميركا من خلال فرض الحظر لحرمان الشعب الايراني من الحياة المناسبة، ومن جانب اخر لا بد من التنويه الى هنالك 13 بالمائة اي 42 مليون اميركي يعانون من الفقر في بلد غني كاميركا.

يذكر ان المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد والذي يضم رؤساء السلطات الثلاث اصدر قرارا بتقنين وزيادة اسعار البنزين بدا تنفيذه فجر الجمعة.

وجرت احتجاجات من قبل المواطنين في بعض المدن على هذا القرار استغلت من قبل مثيري الشغب والفوضى والمناهضين للثورة والجمهورية الاسلامية وعملاء الاجنبي الذين قاموا يومي السبت والاحد باعمال تخريب ضد مؤسسات ومراكز حكومية وتدمير ممتلكات عامة.