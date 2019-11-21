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رقم الخبر: 268747 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 11:33 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الحرس الثوري: العدو لجأ إلى إثارة الشغب بعد فشل الحظر

المتحدث باسم الحرس الثوري: العدو لجأ إلى إثارة الشغب بعد فشل الحظر

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف بان العدو وبعد فشله في فرض الحظر والضغوط الاقتصادية ضد الشعب الايراني لجا الى اثارة الشغب الا انه مني بالهزيمة امام ارادة هذا الشعب الواعي.

وفي ملتقى اقيم في مدينة آستارا لاحياء ذكرى الشهداء قال العميد شريف، ان الشعب الايراني الواعي وبعد سماعه تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية عزل صفوفه عن مثيري الشغب ما ادى الى افشال مخططات الاعداء الرامية الى الاخلال بالامن والنظام العام وجرى اعتقال رؤوس المحرضين على اثارة الشعب والفوضى في البلاد.
واضاف: ان اعداء الجمهورية الاسلامية والثورة الاسلامية ومن اجل التعويض عن هزائمهم وفشلهم، يحاولون منع تقدم البلاد.
وتابع: ان انصار النظام الملكي البائد والمنافقين (زمرة خلق الارهابية)، قاموا من خلال استخدام بعض الاشرار ومثيري الشغب، بالاخلال بأمن المجتمع والإضرار بالمال العام.
وأوضح ان القسم الاكبر من تمويل مثيري الشغب كان عبر انصار النظام الملكي البائد، مصرحا: ان انصار الملكية البائدة بصدد الانتقام من الشعب الايراني الابي الذي اسقط بوعيه وتواجده في الساحة نظام بهلوي الديكتاتوري.
وأردف: ان الاحداث التي حصلت في بعض مدن البلاد بذريعة ارتفاع اسعار البنزين، تمت السيطرة عليها فيما بين 24 الى 72 ساعة بجهود قوات الشرطة والقوات الامنية والقوات المسلحة، وjl اعتقال رؤوس الفتنة المحرضين على اعمال الشغب والفوضى.

 
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