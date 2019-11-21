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رقم الخبر: 268746 تاريخ النشر: تشرين الثاني 21, 2019 الوقت: 11:30 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية الياباني يتحادث هاتفياً مع ظريف

وزير الخارجية الياباني يتحادث هاتفياً مع ظريف

أعلن التلفزيون الحكومي الياباني، أن محادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية الياباني "توشي ميتسو موتيجي" مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وأفاد تلفزيون "ان اتش كي" اليوم الخميس ان الوزيرين الايراني والياباني شددا  في المحادثة الهاتفية التي جرت مساء الأربعاء، على  تطوير وتعزيز العلاقات وزيادة التعاون في مختلف المجالات .
وحث وزير الخارجية الياباني نظيره الإيراني على وقف الإجراءات التي من شأنها تقويض الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست.
كما دعا موتيجي إيران إلى تحمل مسؤولياتها كدولة مهمة في منطقة الخليج الفارسي للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية.
وأضاف وزير الخارجية الياباني أن طوكيو ستواصل جهودها الدبلوماسية لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.
كما شرح وزير الخارجية الإيراني موقف إيران من الاتفاق النووي، قائلا إن الفوائد الاقتصادية الموعودة في الاتفاق النووي ليست مضمونة بسبب العقوبات الأمريكية.
وأضاف محمد جواد ظريف أن إيران ترغب في الحفاظ على علاقات وثيقة مع اليابان.
 

 
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