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رقم الخبر: 268739 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 19:36 الاقسام: دوليات  
موسكو تنتقد خطط واشنطن زيادة عدد قواتها في السعودية

موسكو تنتقد خطط واشنطن زيادة عدد قواتها في السعودية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الاربعاء، إن "اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية رفع عدد قواتها في السعودية من شأنه أن يزيد من التوتر في منطقة الخليج( الفارسي)".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بأنه سيتم نشر قوات أمريكية إضافية في السعودية في الأسابيع المقبلة للدفاع ضد إيران، وسيبقى نحو 3000 من الأفراد العسكريين في المملكة طالما كان ذلك مطلوبًا، وفقا لرسالة نشرها البيت الأبيض، الثلاثاء.

وجاء في الرسالة: "تشمل القوات الإضافية التي أمرت بنشرها في المملكة العربية السعودية أنظمة الرادار والقذائف لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة، وجناح الحملة الجوية لدعم تشغيل الطائرات المقاتلة الأمريكية من المملكة العربية السعودية".

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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