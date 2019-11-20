قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الاربعاء، إن "اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية رفع عدد قواتها في السعودية من شأنه أن يزيد من التوتر في منطقة الخليج( الفارسي)".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بأنه سيتم نشر قوات أمريكية إضافية في السعودية في الأسابيع المقبلة للدفاع ضد إيران، وسيبقى نحو 3000 من الأفراد العسكريين في المملكة طالما كان ذلك مطلوبًا، وفقا لرسالة نشرها البيت الأبيض، الثلاثاء.

وجاء في الرسالة: "تشمل القوات الإضافية التي أمرت بنشرها في المملكة العربية السعودية أنظمة الرادار والقذائف لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة، وجناح الحملة الجوية لدعم تشغيل الطائرات المقاتلة الأمريكية من المملكة العربية السعودية".