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رقم الخبر: 268738 تاريخ النشر: تشرين الثاني 20, 2019 الوقت: 19:35 الاقسام: عربيات  
الأردن يمنح الجنسية للصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة

الأردن يمنح الجنسية للصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة

أعلن نائب نقيب الصحفيين الأردنيين الصحفي ينال البرماوي أنه تم إصدار جواز سفر أردني للصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، والذي استأصل الأطباء عينه اليسرى، بعد إصابته بطلق ناري على يد القوات الاسرائيلية.

وقال البرماوي على صفحته في فيسبوك: "الحمدلله تم قبل قليل إصدار جواز سفر أردني للزميل المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة".

وتابع البرماوي: "كل الشكر والامتنان لجلالة الملك على توجيهاته للحكومة بمتابعة الحالة الصحية لمعاذ".

وأضاف: "قام عطوفة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد باشا العموش بتسليم الجواز إلى ابن عمه الصحفي أسيد عمارنة بحضور نائب نقيب الصحفيين الأردنيين ينال البرماوي الذي قدم الشكر لجلالة الملك نيابة عن نقابة الصحفيين الأردنيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين ونيابة عن معاذ وعائلته.. والذين ثمنوا مكرمة جلالته والجهود التي بذلت لاستصدار الجواز".

 

 
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مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
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