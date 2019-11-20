أصدر "الأزهر" بيانا، مساء الثلاثاء، استنكر فيه بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي.

وقال البيان: "الأزهر يؤكد أن هذا الموقف الأمريكي يعد اعتداء سافرا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم".

وشدد الأزهر على ضرورة مؤازرة الدول العربية والإسلامية وكل الدول المحبة للسلام والمؤسسات الحقوقية لأصحاب الحق، واحترام قرارات الشرعية الدولية كآفة، التي أكدت مرارا وتكرارا على عدم قانونية هذه المستوطنات، مطالبا المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم نضاله في وجه الاحتلال.

في السياق أكدت تونس أنّ تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة تحت أيّ ذريعة أو في أيّ ظرف يعتبر لاغيا قانونا ويُعدّ انتهاكا للمواثيق والأعراف الدولية.

وزارة الخارجية التونسية حذرّت في بيان لها من التبعات الخطيرة لتشريع الاستيطان على الأوضاع في المنطقة.